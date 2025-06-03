Белый дом впервые официально прокомментировал операцию "Паутина"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на просьбу прокомментировать операцию Службы безопасности Украины по ударам по российским аэродромам заявила, что США хотят, чтобы развязанная Россией война закончилась как можно скорее.

Об этом она сказала на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

На вопрос рассказать, что Трамп думает об операции СБУ по поражению российской авиации в тылу, Левитт сказала, что позиция президента США по войне не изменилась.

"Он остается оптимистичным в отношении прогресса, который мы видим", – сказала она, имея в виду переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле.

"Но он также реалист и понимает, что это две страны, которые находятся в состоянии войны и находятся в ней уже долгое время из-за слабости и некомпетентности его предшественника (Джо Байдена. – Ред.)", – добавила пресс-секретарь.

Позже, отвечая на еще один вопрос об операции "Паутина", Левитт подчеркнула, что Трамп "не хочет, чтобы эта война затягивалась".

"Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, чтобы люди перестали гибнуть, и чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров", – сказала она.

В конце брифинга пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что президент США не был заранее проинформирован об украинской спецоперации.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Комментируя серию ударов по российским аэродромам, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о праве Украины на самооборону.

А глава МИД Чехии Ян Липавский после атаки заявил, что иметь союзником сильную и хорошо вооруженную Украину – это интерес Европы.