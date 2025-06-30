Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з візитом до України.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У понеділок, 30 червня, глава МЗС Німеччини прибув до Києва, де він планує провести переговори з представниками уряду України.

Після прибуття він заявив, що "свобода і майбутнє України є найважливішим завданням" зовнішньої та безпекової політики Німеччини. Також глава МЗС Німеччини заявив, що очільник Кремля Владімір Путін намагається підкорити Україну жорстокими бомбардуваннями.

Фото: DW

Напередодні Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для Німеччини.

В одному з нещодавніх виступів він також сказав, що Балтійське море – це зона, де ризик військового зіткнення "є цілком реальним".

Також він висловив стурбованість, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і Іраном відвертає увагу від України.