Глава МЗС Німеччини прибув до Києва
Новини — Понеділок, 30 червня 2025, 08:12 —
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з візитом до України.
Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".
У понеділок, 30 червня, глава МЗС Німеччини прибув до Києва, де він планує провести переговори з представниками уряду України.
Після прибуття він заявив, що "свобода і майбутнє України є найважливішим завданням" зовнішньої та безпекової політики Німеччини. Також глава МЗС Німеччини заявив, що очільник Кремля Владімір Путін намагається підкорити Україну жорстокими бомбардуваннями.
Напередодні Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для Німеччини.
В одному з нещодавніх виступів він також сказав, що Балтійське море – це зона, де ризик військового зіткнення "є цілком реальним".
Також він висловив стурбованість, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і Іраном відвертає увагу від України.