В Италии растет нагрузка на больницы из-за сильной жары

Больничные отделения неотложной помощи по всей Италии находятся под давлением из-за сильной жары, которая еще больше усиливается.

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

В некоторых самых жарких регионах, например в Тоскане, количество поступлений в больницы увеличилось на 20 процентов, причем большинство пациентов составляют пожилые люди, страдающие от обезвоживания.

По прогнозам, жара продлится еще как минимум 10 дней, при этом температура в южных районах страны и на островах достигнет 42°C.

Некоторые регионы, в том числе Лацио, Умбрия, Тоскана, Калабрия и Апулия, планируют запретить работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.

В условиях жары и ветра также поступили сообщения о лесных пожарах в Лацио, Сицилии, Кампании, а особенно на Сардинии, где за несколько часов вспыхнули 24 пожара.

Сообщалось, что юг Европы накрыла сильная жара, в частности в таких странах, как Италия, Испания и Греция, температура превысила 40°C.

Кроме того, Германия за последний год пережила почти вдвое больше дней с экстремальной жарой, чем это было бы без влияния изменения климата.