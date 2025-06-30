ЕС и Армения определили приоритеты в партнерстве, на которые выделяют 270 млн евро

Переговорщики от ЕС и Армении достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении в Ереване.

Каллас сообщила о договоренности по приоритетам в партнерстве ЕС и Армении.

"С радостью объявляю сегодня о политической договоренности между переговорщиками по повестке дня нового партнерства, которая определяет приоритеты в экономическом развитии, вопросах безопасности и устойчивости. Для поддержки этой работы ЕС выделяет 270 млн евро на План устойчивости и роста для Армении на период с 2024 по 2027 год", – заявила Кая Каллас.

Она отметила, что это обеспечит поддержку для бизнеса, развитие связей между Арменией и ЕС, а также поддержку для реформ.

Кроме того, Каллас сообщила об одобрении Плана действий по визовой либерализации с Арменией.

Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.