Каллас анонсувала новий крок до візової лібералізації з Вірменією

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила про схвалення Плану дій щодо візової лібералізації з Вірменією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила на спільній пресконференції з очільником МЗС Вірменії у Єревані.

Каллас повідомила, що Єврокомісія схвалила пропозицію щодо Плану дій з візової лібералізації з Вірменією.

"Коли буде виконано всі умови і процес завершиться, Вірменія і решта Європи стануть ближчими", – заявила Кая Каллас, не наводячи інших деталей.

ЄС розпочав переговори про безвізовий режим з Вірменією у вересні 2024 року.

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.