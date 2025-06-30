Данія послаблює жорсткі міграційні обмеження через дефіцит робітників

Уряд Данії в понеділок запропонував полегшити бізнесу доступ до іноземної робочої сили, дещо послабивши традиційно жорсткі обмеження на імміграцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Згідно з пропозиціями данського уряду, поріг доходу для працівників з країн, що не входять до Європейського Союзу, буде знижений з 514 до 300 тисяч данських крон (з $80,8 тисячі до $47 тисяч).

Крім того, мають бути скорочені бюрократичні процедури для прийняття іноземців на роботу в Данії.

Пропозиція уряду охоплює працівників із 16 країн за межами ЄС, серед яких немає держав Африки чи Близького Сходу.

Генеральний директор Конфедерації данських роботодавців Якоб Холбраад у коментарі Bloomberg назвав запропоновані зміни "хорошим днем для Данії та данського бізнесу".

"З огляду на дефіцит робочої сили в Данії, міжнародні працівники стали надзвичайно важливими для данських компаній та данської економіки в останні роки", – вказав він.

Данія роками була відома своїми суворими правилами щодо імміграції та іноземних працівників, закликаючи інші держави Євросоюзу наслідувати її приклад.

Нещодавно в уряді Данії запропонували ще більше посилити обмеження проти нелегальних мігрантів, заборонивши їм отримувати освіту в країні чи кермувати авто.