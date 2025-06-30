Росія викликала посла Азербайджану після затримання агентів ФСБ з місцевого Sputnik

Росія викликала посла Азербайджану Рахмана Мустафаєва після затримання у Баку двох співробітників місцевого Sputnik, яких вважають агентами російської ФСБ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на МЗС Росії повідомило російське ТАСС.

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що викликали на розмову посла Азербайджану "у зв’язку з недружніми діями Баку і незаконним затриманням російських журналістів, до яких усі ці роки у влади Азербайджану не було ніяких претензій".

Перед тим речниця МЗС РФ Марія Захарова нарікала, що російські дипломати у Баку не можуть сконтактувати із затриманими.

Нагадаємо, вдень 30 червня в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан. Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор Sputnik Азербайджан Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.

Нещодавно між Баку і Москвою розгорівся скандал після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії.

У неділю стало відомо про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення "російськими державними та приватними установами".