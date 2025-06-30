Россия вызвала посла Азербайджана после задержания агентов ФСБ из местного Sputnik

Россия вызвала посла Азербайджана Рахмана Мустафаева после задержания в Баку двух сотрудников местного Sputnik, которых считают агентами российской ФСБ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на МИД России сообщило российское ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что вызвали на разговор посла Азербайджана "в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий".

Перед тем пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сетовала, что российские дипломаты в Баку не могут связаться с задержанными.

Напомним, днем 30 июня в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан. Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Недавно между Баку и Москвой разгорелся скандал после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Азербайджанские власти публично выступили с критикой России.

В воскресенье стало известно об отмене в Азербайджане всех культурных мероприятий, запланированных к проведению "российскими государственными и частными учреждениями".