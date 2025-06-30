Франция зафиксировала самую жаркую июньскую ночь в истории

Ночь с 29 на 30 июня во Франции стала самой теплой в истории наблюдений для июня.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Метеослужба Météo-France объявила, что ночь на 30 июня стала самой жаркой для этого месяца за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 20,2°C, побив рекорд 20,1°C, который был зарегистрирован 27 июня 2019 года.

Среднесуточная температура понедельника, по предварительным данным, также станет самой высокой для июня в истории наблюдений.

На вторник, 1 июля, в 16 департаментах Франции объявлен самый высокий, красный уровень предупреждения из-за жары. Самые высокие температуры ожидаются в центрально-северной части страны, в том числе Париже. Дневные максимумы могут достигать 36-41°C.

Практически на всей остальной территории Франции будет действовать второй, оранжевый уровень предупреждения. Относительно прохладные температуры сохранятся только на узкой полосе территории на побережье Ла-Манша.

Некоторые города начали вводить чрезвычайные меры в связи с жарой. В частности, в Страсбурге в период со вторника по четверг решили закрывать школы во второй половине дня.

От экстремальных температур сейчас страдает весь юг Европы. В Италии, Испании, Греции дневные температурные максимумы превышают 40°C.

В Италии из-за жары возросла нагрузка на больницы.