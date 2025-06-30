У Німеччині хочуть обмежити паркування електросамокатів на тротуарах

Міністерство транспорту Німеччини готує постанову, яка заборонить безперешкодне паркування на тротуарах електросамокатів, які здаються в оренду.

Цю інформацію відомство підтвердило в коментарі Zeit після повідомлень у ЗМІ, передає "Європейська правда".

Майбутні правила передбачають, що орендовані електросамокати та велосипеди в Німеччині можна буде паркувати на тротуарах та в пішохідних зонах тільки за дозволу місцевої влади.

При цьому для електросамокатів й велосипедів, які перебувають у приватній власності, правила не зміняться: їх і зараз можна залишати на тротуарі, якщо вони не заважають учасникам дорожнього руху.

Ініціатива міністра транспорту Німеччини Патріка Шнідера, як пояснили у його відомстві, покликана надати місцевій владі "можливість самостійно встановлювати правила комерційного надання велосипедів і електросамокатів".

Прокатні служби, які працюють у Німеччині, вже висловили обурення планами Міністерства транспорту.

За словами представника Plattform Shared Mobility – обʼєднання служб прокату електросамокатів і велосипедів, нові правила ставлять під загрозу їхню бізнес-модель.

Європейські міста нині намагаються дати раду електросамокатам, оскільки їхня популярність в останні роки різко зросла, водночас призводячи до ДТП і створюючи незручності пішоходам та водіям.

Нагадаємо, Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.

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