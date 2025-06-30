Італія за три роки планує прийняти 500 тисяч іноземних працівників

Уряд Італії протягом 2026-2028 років планує видати майже 500 тисяч нових робочих віз для громадян країн з-за меж ЄС для боротьби з нестачею робочої сили.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У межах стратегії з розширення каналів легальної імміграції італійський уряд у 2026 році планує дозволити вʼїзд 164 850 іноземним робітникам. До 2028 року їхня кількість має сягнути 497 550.

"Квоти були визначені з урахуванням потреб, висловлених соціальними партнерами, та фактичних заявок на отримання дозволів на роботу, поданих у попередні роки", – заявили в уряді Італії.

Італійська сільськогосподарська асоціація Coldiretti привітала рішення, назвавши його важливим кроком для забезпечення робочої сили в сільському господарстві та продовольчому виробництві.

Як нагадує Reuters, це вже другий такий крок уряду прем'єрки Джорджи Мелоні: протягом 2023-2025 років уряд має видати іноземцям загалом понад 450 тисяч дозволів на роботу.

За Мелоні Італія загалом провадить жорстку політику щодо нелегальних мігрантів, прискоривши їхню репатріацію та обмеживши діяльність благодійних організацій, які рятують мігрантів у Середземному морі.

Італійська прем’єр-міністерка минулого року заявила, що злочинні угруповання використовують лазівки у візовій системі Італії для іноземних робітників, щоб переправляти нелегальних іммігрантів.