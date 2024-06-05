Мелоні звинувачує організовану злочинність у шахрайстві з міграційними візами

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні заявила, що злочинні угруповання використовують лазівки у візовій системі Італії для іноземних робітників, щоб переправляти нелегальних іммігрантів.

Свою заяву вона зробила на засіданні уряду напередодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Мелоні, цією проблемою має зайнятися прокурор у боротьбі з мафією.

Очільниця уряду Італії розповіла, що моніторинг видачі віз виявив "тривожні" дані, які свідчать про те, що деякі регіони – зокрема, південний регіон Кампанія – отримали непропорційно велику кількість заявок на роботу порівняно з кількістю потенційних роботодавців.

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"Зважаючи на непомірну кількість заявок, лише дуже невеликий відсоток іноземців, які отримали робочі візи, насправді підписали трудові контракти – менше 3% в Кампанії", – заявила Мелоні.

Вона зазначила, що це свідчить про те, що "організовані злочинні угруповання" проникли в систему отримання віз і за винагороду у 15 тисяч євро допомагали з візами мігрантам, які не мають права в'їжджати в Італію.

В рамках своєї жорсткої позиції щодо імміграції правий уряд Мелоні ухвалив низку заходів для обмеження припливу мігрантів, а також розширив легальні канали імміграції у відповідь на зростання дефіциту робочої сили.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

Імовірно, лист 15 держав ЄС був опублікований з нагоди завершення роботи над новим Пактом про міграцію та притулок – всеосяжної реформи, яка передбачає нові спільні міграційні правила для всіх країн-членів Євросоюзу.

Ця реформа була остаточно ухвалена у вівторок, 14 травня, і повністю набуде чинності через два роки. Але деякі країни, зокрема Польща, вже виступили проти неї.