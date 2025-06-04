Кислиця познущався з ООН за рішення про коней та ініціює перегляд позиції України

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця саркастично прокоментував голосування в ООН за резолюцію про відзначення Дня коней на тлі того, що членом організації досі є Росія, яка розв'язала загарбницьку війну проти України.

Про це Кислиця написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Заступник глави українського МЗС відреагував на рішення Генасамблеї ООН, ухвалене 3 червня, про запровадження Всесвітнього дня коня.

Він навів іронічний заголовок твору Михайла Коцюбинського: "Коні не винні".

"Тим часом Генасамблея ООН ухвалила рішення про відзначення міжнародного Дня коней. Ну що ще на часі?!", – написав заступник міністра.

За його словами, з подібною ініціативою відзначати День коня виступила Монголія.

Кислиця нагадав, що саме Монголія ратифікувала Римський статут, однак не арештувала кремлівського правителя Владіміра Путіна під час візиту в цю країну на порушення своїх зобовʼязань.

"Сьогодні запропоную підрозділам МЗС, які ведуть питання ООН, уточнити наші підходи щодо підтримки подібних ініціатив у майбутньому. Годі утверджувати імідж ООН як нерелевантної до свого первинного мандату організації", – підкреслив він.

Він також згадав про опір, який чинили українській делегації, коли та намагалася декілька років просунути ініціативу про запровадження Дня боротьби із дезінформацією.

"Мовляв, годі ці дні запроваджувати. Ань нєт, нескінчений поток днів флори і фауни несеться по хащах", – додав Кислиця.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії до України.

Також литовський президент Гітанас Науседа висловлював переконання про необхідність реформування Радбезу ООН на тлі війни Росії проти України.