Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица саркастически прокомментировал голосование в ООН за резолюцию о праздновании Дня лошадей на фоне того, что членом организации до сих пор является Россия, которая развязала захватническую войну против Украины.

Об этом Кислица написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Заместитель главы украинского МИД отреагировал на решение Генассамблеи ООН, принятое 3 июня, о введении Всемирного дня лошади.

Он привел ироничный заголовок произведения Михаила Коцюбинского: "Кони не виноваты".

"Тем временем Генассамблея ООН приняла решение о праздновании международного Дня лошадей. Ну что еще актуально?!", – написал заместитель министра.

По его словам, с подобной инициативой отмечать День лошади выступила Монголия.

Кислица напомнил, что именно Монголия ратифицировала Римский статут, однако не арестовала кремлевского правителя Владимира Путина во время визита в эту страну в нарушение своих обязательств.

"Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопросы ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации", – подчеркнул он.

Он также вспомнил о сопротивлении, которое оказывали украинской делегации, когда та пыталась несколько лет продвинуть инициативу о введении Дня борьбы с дезинформацией.

"Мол, хватит эти дни вводить. Ань нет, бесконечный поток дней флоры и фауны несется по чащам", – добавил Кислица.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Также литовский президент Гитанас Науседа выражал убеждение о необходимости реформирования Совбеза ООН на фоне войны России против Украины.