В ЄС у середу представлять нову пропозицію щодо перебування українських біженців

У середу Європейська комісія представить нову пропозицію щодо тимчасового захисту для українців, які перебувають в ЄС.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Держави-члени ЄС збираються вирішити, чи інвестувати більше коштів в інтеграцію українських біженців, чи розпочати підготовку до їхнього остаточного повернення, якщо і коли це дозволять умови.

Єврокомісія зараз зважує правову базу щодо тимчасового захисту українців, і сьогодні очікується нова пропозиція.

На кону майбутнє 4,26 мільйона українців, які перебувають під захистом директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD) станом на березень 2025 року.

Брюссель вперше активував директиву у 2022 році після того, як повномасштабне вторгнення Росії спричинило найбільшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни.

По всьому ЄС українцям було надано швидкий доступ до житла, роботи, шкіл та охорони здоров'я. Молдова та інші сусідні країни наслідували цей приклад.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов раніше повідомив "ЄП", що Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

Він зауважив, що на рішення Єврокомісії вплинула безпекова ситуація в Україні, яка не покращується. Паралельно в ЄС триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.