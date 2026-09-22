Зеленський подякував Латвії, яка заблокувала вилучення Усманова і Фрідмана із списку санкцій

Президент України Володимир Зеленський подякував Латвії за те, що країна не підтримала рішення ЄС про продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України через ініціативу вилучення зі списку олігархів Михаїла Фрідмана і Алішера Усманова.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

У дописі Зеленський висловив вдячність латвійському президенту Едгарсу Рінкевичсу, прем’єру Андрісу Кулбергсу та іншим партнерам з ЄС за те, що вони "не ослаблюють правовий фронт у боротьбі проти загарбницької війни проти України".

"Оскільки Росія посилює вбивства цивільних осіб – за ніч і протягом дня відбулося ще більше атак за допомогою дронів та балістичних ракет – тиск на Москву необхідно посилити. Зокрема, проти тих, хто сприяє війні Путіна. Проти тих, хто отримує вигоду від агресії. Кожен злочин проти мирних українців має ім’я. І доки триває ця війна, ці імена мають залишатися у санкційних списках", – підкреслив він.

Як вказав український президент, замість виключення певних осіб із санкційних списків необхідно своєчасно й безумовно продовжити індивідуальні санкції, "доки Москва не розпочне серйозних мирних переговорів і не зробить конкретних кроків для припинення війни проти України".

"Це найкоротший шлях до миру, якого ми всі прагнемо. Кожна українська родина розраховує на єдність і солідарність ЄС", – резюмував він.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Зараз в ЄС намагаються досягнути компромісу у питанні продовження санкцій.

Компромісна пропозиція передбачає, що санкційний режим буде продовжений відразу на 36 місяців (3 роки). Але із санкційних списків будуть вилучені російські олігархи Алішер Усманов та Михаїл Фрідман.

Але, як вже відомо, проти вказаного компромісу публічно виступила Латвія – а затвердження будь-якого рішення вимагає одноголосної підтримки.