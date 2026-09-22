Італія не змогла вийти з-під фіскального нагляду ЄС напередодні виборів

Уряд Італії не зміг достатньо скоротити державні видатки, щоб вийти з-під фіскального нагляду ЄС, що стало ударом для прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні напередодні загальних виборів наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

Національний інститут статистики Італії підтвердив, що торік встановлену правилами ЄС граничну планку дефіциту бюджету в 3% було перевищено. А отже Італія залишається в межах "процедури надмірного дефіциту" Європейської комісії. Це механізм, який Брюссель застосовує до урядів, яким необхідно покращити стан державних фінансів.

Італія перебуває під дією процедури надмірного дефіциту і, відповідно, під фіскальним наглядом Єврокомісії з 2024 року. Це змушує Рим дотримуватися жорсткіших обмежень, щоб тримати державні видатки під контролем.

"На жаль, цього року Італія не вийде з процедури надмірного дефіциту достроково, як ми сподівалися, але… це може статися у 2027 році", – заявив у вівторок міністр фінансів Джанкарло Джорджетті, коментуючи нові статистичні дані.

Ці цифри стали розчаруванням для уряду Мелоні напередодні парламентських виборів, які відбудуться у 2027 році. Стан економіки буде одним із головних питань для виборців, оскільки Рим продовжує намагатися стримувати витрати на енергію та обслуговування боргу на тлі війни на Близькому Сході.

Водночас опозиційні партії стверджують, що нездатність уряду Мелоні досягти цільового показника дефіциту є прямим наслідком його економічної політики, заснованої на жорсткій економії та відсутності стратегії зростання.

Навесні Італія закликала ЄС послабити бюджетні правила через енергетичну кризу, спричинену наслідками війни США проти Ірану.

У вересні Мелоні спростувала припущення ЗМІ про те, що вона може ініціювати дострокові вибори до закінчення терміну повноважень восени наступного року.