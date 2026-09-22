Стубб застерігає Європу від надмірної реакції на загрозу гібридних атак РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європа не повинна "надмірно реагувати" на загрозу російських гібридних атак, бо саме цього, за його словами, добивається Кремль.

Як пише "Європейська правда", про це фінський президент сказав в інтерв’ю Politico на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

На тлі все частіших попереджень про подальшу ескалацію з боку Росії Стубб звернувся до європейських партнерів із закликом зберігати спокій та залишатися пильними.

За його словами, бурхлива реакція європейців на загрозу відповідає цілям Москви.

"Ми маємо бути дуже обережними й розуміти, що Росія намагається дестабілізувати та залякати Європу. І щоразу, коли ми надмірно реагуємо на гібридну атаку, вони фактично виграють битву саме таким чином", – заявив президент Фінляндії.

Стубб визнав, що Європі потрібно готуватися до "постійних гібридних атак та диверсій", однак, на його думку, таким чином Москва прагне налякати союзників, щоб вони зменшили підтримку України.

"Ми також маємо розуміти, що Росія не зацікавлена і не здатна піти на повномасштабну військову ескалацію. Тож вони продовжуватимуть залякувати, а ми просто маємо бути, як я кажу, холоднокровними, спокійними та врівноваженими в цій ситуації", – наголосив він.

Стубб високо оцінив нещодавнє рішення Німеччини покласти відповідальність на Росію за спробу атаки дроном у аеропорту Лейпцига.

"Це саме те, що потрібно робити. Потрібно вказати пальцем і сказати: "Ми знаємо, що ви робите, і ось які будуть наслідки", – додав фінський президент.

Водночас він вказав на "надмірну реакцію" деяких європейських розвідувальних служб, які, за словами президента, по суті кажуть: "Ну, ви наступні".

"Ми не бачимо доказів цього. Ми вважаємо, що маємо бути пильними й настороженими. Але, знаєте, у нас найдовший кордон із Росією серед країн НАТО – це половина загальної довжини кордону. За даними наших розвідок, ми бачимо певну активність, але наразі немає безпосередньої військової загрози", – зазначив Стубб.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції заявили, що очікують посилення російських диверсій у Європі, при цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО.

Голова комітету з питань закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас вважає, що після виборів до Держдуми Кремль набирає сили, а Європа може очікувати нових провокацій.