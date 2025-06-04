В ЕС в среду представят новое предложение по пребыванию украинских беженцев

В среду Европейская комиссия представит новое предложение по временной защите для украинцев, находящихся в ЕС.

Об этом сообщило издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

Государства-члены ЕС собираются решить, инвестировать ли больше средств в интеграцию украинских беженцев, или начать подготовку к их окончательному возвращению, если и когда это позволят условия.

Еврокомиссия сейчас взвешивает правовую базу по временной защите украинцев, и сегодня ожидается новое предложение.

На кону будущее 4,26 миллиона украинцев, которые находятся под защитой директивы ЕС о временной защите (TPD) по состоянию на март 2025 года.

Брюссель впервые активировал директиву в 2022 году после того, как полномасштабное вторжение России вызвало крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

По всему ЕС украинцам был предоставлен быстрый доступ к жилью, работе, школам и здравоохранению. Молдова и другие соседние страны последовали этому примеру.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов ранее сообщил "ЕП", что Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая не улучшается. Параллельно в ЕС продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.