В уряді України розповіли, скільки має тривати тимчасовий захист ЄС для українців

Віцепрем’єр і міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів, що Україна виступає за подовження тимчасового захисту для її громадян на території Європейського Союзу, доки тривають бойові дії.

Заяву українського міністра наводить "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

За словами Чернишова, українська сторона працюватиме над тим, "щоб обговорити методику і технологію припинення статусу тимчасового захисту, коли обставини це дозволять".

"А обставини – це, безумовно, настання стабільного миру. До цього, безумовно, статус тимчасового захисту має продовжуватися. Це – наша позиція", – зазначив міністр.

Він підтвердив повідомлення, що тимчасовий захист для українців буде подовжено, не уточнюючи, на який термін.

Чернишов заявив, що український уряд готовий підтримувати ці рішення "стільки, скільки триває війна".

Відповідаючи на запитання, яку політику ЄС щодо українських біженців український уряд підтримає після завершення тимчасового захисту, урядовець зауважив, що потрібний "перехідний період".

"І тривалість цього перехідного періоду ми маємо обговорити. Маємо домовитися про це", – наголосив Чернишов.

У цьому ж контексті він зауважив, що країни ЄС відчувають навантаження на свої бюджети, підтримуючи українських біженців.

"Тому ми заохочуємо українців бути інтегрованими й розглядати можливості щодо повернення в Україну, коли безпекові умови нададуть таку можливість...Тимчасовий захист колись припиниться. Маємо бути дорослими, готуватися до цього, але ще раз підкреслюю: той час, який потрібен для того, щоб він ще діяв, – ми будемо про це говорити, будемо на цьому наполягати", – резюмував Чернишов.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

Відомо, що у середу, 4 червня, Європейська комісія представить нову пропозицію щодо тимчасового захисту для українців, які перебувають в ЄС.