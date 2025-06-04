В правительстве Украины рассказали, сколько должна длиться временная защита ЕС для украинцев

Вице-премьер и министр национального единства Алексей Чернышев рассказал, что Украина выступает за продление временной защиты для ее граждан на территории Европейского Союза, пока продолжаются боевые действия.

Заявление украинского министра приводит "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

По словам Чернышова, украинская сторона будет работать над тем, "чтобы обсудить методику и технологию прекращения статуса временной защиты, когда обстоятельства это позволят".

"А обстоятельства – это, безусловно, наступление стабильного мира. До этого, безусловно, статус временной защиты должен продолжаться. Это – наша позиция", – отметил министр.

Он подтвердил сообщение, что временная защита для украинцев будет продлена, не уточняя, на какой срок.

Чернышов заявил, что украинское правительство готово поддерживать эти решения "столько, сколько длится война".

Отвечая на вопрос, какую политику ЕС в отношении украинских беженцев украинское правительство поддержит после завершения временной защиты, чиновник отметил, что нужен "переходный период".

"И продолжительность этого переходного периода мы должны обсудить. Должны договориться об этом", – подчеркнул Чернышов.

В этом же контексте он отметил, что страны ЕС испытывают нагрузку на свои бюджеты, поддерживая украинских беженцев.

"Поэтому мы поощряем украинцев быть интегрированными и рассматривать возможности по возвращению в Украину, когда условия безопасности дадут такую возможность... Временная защита когда-нибудь прекратится. Нужно быть взрослыми, готовиться к этому, но еще раз подчеркиваю: то время, которое нужно для того, чтобы она еще действовала, – мы будем об этом говорить, будем на этом настаивать", – резюмировал Чернышов.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

Известно, что в среду, 4 июня, Европейская комиссия представит новое предложение по временной защите для украинцев, находящихся в ЕС.