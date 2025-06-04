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Ле Пен оскаржує втрату посади у місцевому самоврядуванні через резонансний вирок

Новини — Середа, 4 червня 2025, 14:31 — Марія Ємець

Суд у Франції підтвердив втрату неформальною лідеркою правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен посади у місцевому самоврядуванні внаслідок вироку суду у справі про фіктивних помічників у Європарламенті; вона подає апеляцію. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Адміністративний суд Лілля 4 червня підтвердив рішення префекта про втрату Марін Ле Пен мандату у раді департаменту Па-де-Кале, що на півночі країни. 

У квітні префект департаменту оголосив, що Ле Пен втрачає мандат – внаслідок резонансного березневого рішення паризького суду у справі про фіктивних помічників для членів партії у Європарламенті. За ним Ле Пен на п’ять років позбавили права обіймати виборні посади.

Суд відхилив позов і погодився із законністю кроків префекта. 

Адвокат Ле Пен заявив, що вона подаватиме апеляцію до Державної ради – вищого судового органу, що розглядає коректність рішення судів нижчої інстанції та дотримання процедури. 

На час розгляду апеляції вона формально збереже мандат. 

Нагадаємо, політикиня оскаржила і вирок у справі щодо фіктивних помічників депутатів "Нацоб’єднання" у Європарламенті, розгляд триватиме орієнтовно до літа 2026 року. Результат апеляції визначить, чи зможе вона брати участь у президентських виборах 2027 року. 

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