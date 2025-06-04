Ле Пен обжалует потерю должности в местном самоуправлении из-за резонансного приговора

Суд во Франции подтвердил потерю неформальным лидером правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен должности в местном самоуправлении в результате приговора суда по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте; она подает апелляцию.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Административный суд Лилля 4 июня подтвердил решение префекта о лишении Марин Ле Пен мандата в совете департамента Па-де-Кале на севере страны.

В апреле префект департамента объявил, что Ле Пен теряет мандат – в результате резонансного мартовского решения парижского суда по делу о фиктивных помощниках для членов партии в Европарламенте. По нему Ле Пен на пять лет лишили права занимать выборные должности.

Суд отклонил иск и согласился с законностью шагов префекта.

Адвокат Ле Пен заявил, что она будет подавать апелляцию в Государственный совет – высший судебный орган, который рассматривает корректность решения судов низшей инстанции и соблюдение процедуры.

На время рассмотрения апелляции она формально сохранит мандат.

Напомним, политик обжаловала и приговор по делу о фиктивных помощниках депутатов "Нацобъединения" в Европарламенте, рассмотрение которого продлится ориентировочно до лета 2026 года. Результат апелляции определит, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 года.

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