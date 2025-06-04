Суд Угорщини: одностатеві шлюби, укладені за кордоном, повинні визнаватись у країні

Угорський Конституційний суд постановив, що шлюб між двома людьми однієї статі, укладений за кордоном, має визнаватись як цивільне партнерство на території Угорщини, де така процедура не передбачена.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

До Конституційного суду Угорщини звернулися угорець і німець, які у 2021 році уклали шлюб у Німеччині і хотіли, щоб його визнали зареєстрованим цивільним партнерством в Угорщині.

Спершу угорські органи влади, а потім і суди відхилили їхнє прохання, оскільки законодавство Угорщини визнає лише шлюб між жінкою і чоловіком, тож іноземне свідоцтво про шлюб було визнано недійсним документом.

Конституційний суд Угорщини встановив, що уряд Віктора Орбана у своєму рішенні від 2016 року зазначив: шлюб, укладений між особами однієї статі в іншій державі, після подання відповідної заяви має вважатися зареєстрованим цивільним партнерством.

Це положення, однак, не увійшло до угорського законодавства, тому суд не скасував попередні судові рішення у справі громадян Німеччини та Угорщини, а натомість звернув увагу на законодавчу прогалину.

Конституційний суд Угорщини зараз встановив, що "вимога визнання та захисту" одностатевих пар випливає з права на людську гідність, насамперед з права на самовизначення.

Оскільки визнання шлюбів, укладених людьми однієї статі за кордоном, як зареєстрованих партнерств в Угорщині не забезпечено, суд встановив існування порушення Основного закону, спричинене бездіяльністю парламенту.

У своєму рішенні судді закликали парламент Угорщини ліквідувати цю законодавчу прогалину.

Парламент Угорщини, де керівна партія "Фідес" має більшість, у березні ухвалив законодавчі зміни, які створили юридичну підставу для заборони ЛГБТ-зібрань і дозволили поліції використовувати камери з функцією розпізнавання облич для ідентифікації учасників.

А ще раніше, у 2021 році, в країні заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.