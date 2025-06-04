Суд Венгрии: однополые браки, заключенные за рубежом, должны признаваться в стране

Венгерский Конституционный суд постановил, что брак между двумя людьми одного пола, заключенный за рубежом, должен признаваться как гражданское партнерство на территории Венгрии, где такая процедура не предусмотрена.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

В Конституционный суд Венгрии обратились венгр и немец, которые в 2021 году заключили брак в Германии и хотели, чтобы его признали зарегистрированным гражданским партнерством в Венгрии.

Сначала венгерские органы власти, а затем и суды отклонили их просьбу, поскольку законодательство Венгрии признает только брак между женщиной и мужчиной, поэтому иностранное свидетельство о браке было признано недействительным документом.

Конституционный суд Венгрии установил, что правительство Виктора Орбана в своем решении от 2016 года указало: брак, заключенный между лицами одного пола в другом государстве, после подачи соответствующего заявления должен считаться зарегистрированным гражданским партнерством.

Это положение, однако, не вошло в венгерское законодательство, поэтому суд не отменил предыдущие судебные решения по делу граждан Германии и Венгрии, а вместо этого обратил внимание на законодательный пробел.

Конституционный суд Венгрии сейчас установил, что "требование признания и защиты" однополых пар вытекает из права на человеческое достоинство, прежде всего из права на самоопределение.

Поскольку признание браков, заключенных людьми одного пола за рубежом, в качестве зарегистрированных партнерств в Венгрии не обеспечено, суд установил наличие нарушения Основного закона, вызванного бездействием парламента.

В своем решении судьи призвали парламент Венгрии устранить этот пробел в законодательстве.

Парламент Венгрии, где правящая партия "Фидес" имеет большинство, в марте принял законодательные изменения, которые создали юридическую основу для запрета ЛГБТ-собраний и позволили полиции использовать камеры с функцией распознавания лиц для идентификации участников.

А еще раньше, в 2021 году, в стране запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.