Bloomberg: США відмовляються підтримувати майбутні "сили гарантування" в Україні

США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил гарантування", які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні для забезпечення довгострокового перемирʼя.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами джерел Bloomberg, європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою "коаліції рішучих".

Британські та французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху "сил гарантування".

Тепер, за даними Bloomberg, сподіваються, що американська сторона принаймні погодиться допомогти "коаліції рішучих" з розвідданими, а також спостереженням за кордоном між Україною і Росією.

Деякі європейські посадовці також очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи гарантуватиме таке в письмовій формі, сказало одне з джерел Bloomberg.

На тлі позиції США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні та вважають, що достатнім буде поєднання навчання українських сил, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі, вказав співрозмовник агентства.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

А британські та французькі посадовці, які розробляють плани щодо "миротворчих сил" в Україні, нещодавно обговорили необхідність "реалістично оцінити" те, що президент США Дональд Трамп залишає країну.