Bloomberg: США отказываются поддерживать будущие "силы гарантирования" в Украине

США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны для поддержки "сил гарантирования", которые Великобритания и Франция планируют развернуть в Украине для обеспечения долгосрочного перемирия.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам источников Bloomberg, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции решительных".

Британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха "сил гарантирования".

Теперь, по данным Bloomberg, надеются, что американская сторона по крайней мере согласится помочь "коалиции решительных" с разведданными, а также наблюдением за границей между Украиной и Россией.

Некоторые европейские чиновники также ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине, но считают, что он вряд ли гарантирует это в письменной форме, сказало одно из источников Bloomberg.

На фоне позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине и считают, что достаточным будет сочетание обучения украинских сил, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море, указал собеседник агентства.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией работает над планом отправки тысяч военных в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".

А британские и французские чиновники, разрабатывающие планы по "миротворческим силам" в Украине, недавно обсудили необходимость "реалистично оценить" то, что президент США Дональд Трамп покидает страну.