Мерц зустрінеться з Трампом в Овальному кабінеті 5 червня

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе свої перші особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом у четвер, 5 червня.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Зустріч Трампа та Мерца, відбудеться 5 червня в полудень в Овальному кабінеті.

Як пише агентство, Мерц і його команда отримали поради від інших лідерів щодо того, як вести себе з Трампом, аби уникнути конфлікту.

Мерц уже зробив кілька сміливих зовнішньополітичних кроків, які він може використати, щоб задобрити Трампа, зокрема він підтримав вимогу Трампа збільшити цільові витрати НАТО до 5% від ВВП.

За словами дипломатів, з якими поспілкувалося агентство, він також координував візит європейських лідерів до Києва всього через кілька днів після вступу на посаду.

"Це свідчить про те, що Німеччина готова взяти на себе більшу відповідальність за Україну та за європейський безпековий порядок – усе це речі, яких Сполучені Штати роками прагнули й які будуть вітатися", – сказала Судха Девід-Вілп з Німецького фонду Маршалла в США.

Президент і генеральний директор Американської ради з питань Німеччини Стівен Соколь вважає, що Мерц і Трамп можуть знайти спільну мову, враховуючи їхній досвід у бізнесі, членство в правоцентристських партіях, орієнтацію на боротьбу з нелегальною міграцією та спільну любов до гольфу.

"Вони можуть відчути спорідненість", – вважає Соколь.

Водночас за словами співрозмовника агентства, посадовці американської адміністрації залишаються незадоволені тим, що Мерц критикував Трампа незадовго до виборів у США у 2024 році.

Минулого тижня канцлер Німеччини заявив, що Європа готова боротися за свої основоположні цінності – свободу і демократію, відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку адміністрації Трампа та, зокрема, сумнозвісну промову віцепрезидента Венса на Мюнхенській безпековій конференції.

Представник німецького уряду раніше заявив, що Мерц наполягатиме на досягненні "справедливого припинення вогню" в Україні під час спілкування з президентом США у Вашингтоні.