Мерц обговорить з Трампом "справедливе припинення вогню" в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягатиме на досягненні "справедливого припинення вогню" в Україні під час спілкування з президентом США у Вашингтоні цього тижня.

Про це заявив у понеділок представник німецького уряду, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц проведе першу особисту зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні у четвер, 5 червня.

"Цілі уряду є чіткими, і канцлер зробить все, що в його силах, щоб лобіювати перед президентом США справедливе припинення вогню, в тому числі з погрозою (Росії. – Ред.) санкціями ", – сказав речник уряду журналістам у Берліні.

Речник відзначив, що Мерц знає про прагнення американського сенатора Ліндсі Грема посилити санкції проти Росії, але не втручатиметься у внутрішні процедури США.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що США та ЄС введуть проти Росії нові санкції, якщо зустріч з російською делегацією у Стамбулі у понеділок не принесе результатів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зранку в понеділок, 2 червня, зустрілася в Брюсселі з сенатором Ліндсі Гремом та обговорила майбутні санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів проти Росії.