Мерц встретится с Трампом в Овальном кабинете 5 июня

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц проведет свои первые личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в четверг, 5 июня.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Встреча Трампа и Мерца состоится 5 июня в полдень в Овальном кабинете.

Как пишет агентство, Мерц и его команда получили советы от других лидеров о том, как вести себя с Трампом, чтобы избежать конфликта.

Мерц уже сделал несколько смелых внешнеполитических шагов, которые он может использовать, чтобы задобрить Трампа, в частности он поддержал требование Трампа увеличить целевые расходы НАТО до 5% от ВВП.

По словам дипломатов, с которыми пообщалось агентство, он также координировал визит европейских лидеров в Киев всего через несколько дней после вступления в должность.

"Это свидетельствует о том, что Германия готова взять на себя большую ответственность за Украину и за европейский порядок безопасности – все это вещи, к которым Соединенные Штаты стремились годами и которые будут приветствоваться", – сказала Судха Девид-Вилп из Немецкого фонда Маршалла в США.

Президент и генеральный директор Американского совета по вопросам Германии Стивен Соколь считает, что Мерц и Трамп могут найти общий язык, учитывая их опыт в бизнесе, членство в правоцентристских партиях, ориентацию на борьбу с нелегальной миграцией и общую любовь к гольфу.

"Они могут почувствовать родство", – считает Соколь.

В то же время, по словам собеседника агентства, чиновники американской администрации остаются недовольны тем, что Мерц критиковал Трампа незадолго до выборов в США в 2024 году.

На прошлой неделе канцлер Германии заявил, что Европа готова бороться за свои основополагающие ценности – свободу и демократию, отвечая таким образом на неоднократную критику ЕС со стороны администрации Трампа и, в частности, печально известную речь вице-президента Венса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Представитель немецкого правительства ранее заявил, что Мерц будет настаивать на достижении "справедливого прекращения огня" в Украине во время общения с президентом США в Вашингтоне.