ЗМІ: у США вважають, що Україна знищила менше літаків, ніж кажуть Київ та НАТО

США вважають, що під час атаки України безпілотниками на минулих вихідних було уражено до 20 російських військових літаків, з яких близько 10 – знищено.

Про це повідомили Reuters два американські посадовці, пише "Європейська правда".

Американські посадовці вважають, що під час операції Служби безпеки України проти аеропортів стратегічної авіації Росії було уражено до 20 літаків, з яких близько 10 – знищено.

Водночас американські посадовці назвали атаку "надзвичайно значущою", зазначаючи, що вона може змусити Москву зайняти значно жорсткішу позицію на переговорах.

Проте у НАТО заявили "ЄвроПравді", що внаслідок атаки щонайменше 40 літаків були пошкоджені, а від 10 до 13 літаків були повністю зруйновані.

Серед пошкоджених російських літаків у НАТО ідентифікували 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 і як мінімум один літак ДРЛС А-50, яких армія РФ має на озброєнні лише кілька штук.

А 4 червня президент США Дональд Трамп заявив, що провів з Владіміром Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру".

За його словами, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".