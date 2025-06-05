СМИ: в США считают, что Украина уничтожила меньше самолетов, чем говорят Киев и НАТО

США считают, что во время атаки Украины беспилотниками в прошлые выходные было поражено до 20 российских военных самолетов, из которых около 10 – уничтожено.

Об этом сообщили Reuters два американских чиновника, пишет "Европейская правда".

Американские чиновники считают, что во время операции Службы безопасности Украины против аэропортов стратегической авиации России было поражено до 20 самолетов, из которых около 10 – уничтожено.

В то же время американские чиновники назвали атаку "чрезвычайно значимой", отмечая, что она может заставить Москву занять значительно более жесткую позицию на переговорах.

Однако в НАТО заявили "ЕвроПравде", что в результате атаки по меньшей мере 40 самолетов были повреждены, а от 10 до 13 самолетов были полностью разрушены.

Среди поврежденных российских самолетов в НАТО идентифицировали 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и как минимум один самолет ДРЛС А-50, которых армия РФ имеет на вооружении всего несколько штук.

А 4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что провел с Владимиром Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру".

По его словам, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".