ЗМІ: у Трампа попросили балканські країни прийняти депортованих зі США мігрантів

Адміністрація президента Дональда Трампа підштовхує Сербію та інші балканські країни до прийняття мігрантів, депортованих зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Bloomberg розповіли джерела.

За даними співрозмовників агентства, звернення до країн регіону із закликом приймати депортованих тривають, вони є частиною ширшої стратегії, спрямованої на пошук іноземних урядів, готових прийняти мігрантів, висланих зі США.

Одне із джерел розповіло, що цю ідею було доручено просувати регіональним представництвам Державного департаменту США. Невідомо, чи були досягнуті якісь домовленості в результаті переговорів.

Білий дім, Держдеп США та Міністерство закордонних справ Сербії не надали коментарів у відповідь.

У травні Верховний суд дозволив адміністрації Трампа позбавити тимчасового правового статусу до пів мільйона громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели. Адміністрація шукала можливі місця призначення для іммігрантів з цих країн, які могли б бути депортовані.

Ці останні переговори з балканськими країнами відбуваються в той час, як жорсткі заходи США щодо імміграції оскаржуються в судах. Понад 200 мігрантів, переважно венесуельців, були депортовані до в'язниці в Сальвадорі.

У цьому процесі адміністрація Трампа застосувала закон, який раніше використовувався лише у воєнний час, що дозволяє президенту обходити федеральні імміграційні правила і висилати "ворогів-іноземців" у випадках, коли іноземна держава загрожує "вторгненням або хижацьким загарбанням".

ЗМІ також повідомляли, що адміністрація Трампа закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами третіх країн.

Перед тим писали, що американська адміністрація прагне укласти угоди з країнами Африки, Азії та Східної Європи, які могли б приймати мігрантів, депортованих зі США. Серед цих країн називали Молдову і Косово.