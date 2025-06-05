СМИ: у Трампа попросили балканские страны принять депортированных из США мигрантов

Администрация президента Дональда Трампа подталкивает Сербию и другие балканские страны к приему мигрантов, депортированных из США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg рассказали источники.

По данным собеседников агентства, обращения к странам региона с призывом принимать депортированных продолжаются, они являются частью более широкой стратегии, направленной на поиск иностранных правительств, готовых принять мигрантов, высланных из США.

Один из источников рассказал, что эту идею было поручено продвигать региональным представительствам Государственного департамента США. Неизвестно, были ли достигнуты какие-то договоренности в результате переговоров.

Белый дом, Госдеп США и Министерство иностранных дел Сербии не предоставили комментариев в ответ.

В мае Верховный суд разрешил администрации Трампа лишить временного правового статуса до полумиллиона граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Администрация искала возможные места назначения для иммигрантов из этих стран, которые могли бы быть депортированы.

Эти последние переговоры с балканскими странами происходят в то время, как жесткие меры США по иммиграции оспариваются в судах. Более 200 мигрантов, преимущественно венесуэльцев, были депортированы в тюрьму в Сальвадоре.

В этом процессе администрация Трампа применила закон, который ранее использовался только в военное время, позволяющий президенту обходить федеральные иммиграционные правила и высылать "врагов-иностранцев" в случаях, когда иностранное государство угрожает "вторжением или хищническим захватом".

СМИ также сообщали, что администрация Трампа призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США лиц, которые являются гражданами третьих стран.

Перед тем писали, что американская администрация стремится заключить соглашения со странами Африки, Азии и Восточной Европы, которые могли бы принимать мигрантов, депортированных из США. Среди этих стран называли Молдову и Косово.