Гегсет каже, що США прагнули передати формат "Рамштайн" Британії та Німеччині

Відхід Сполучених Штатів Америки від керівництва Контактною групою з питань оборони України (формат "Рамштайн") і його передача Великій Британії та Німеччині планувався з самого початку роботи нової адміністрації США.

Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет після завершення засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі 5 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Гегсет повідомив журналістам, що передача керівництва форматом "Рамштайн" Німеччині та Великій Британії планувалася Сполученими Штатами з моменту приходу до влади адміністрації президента Дональда Трампа.

"З самого початку роботи цієї адміністрації ми працювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони і зробили. І я їм за це дуже вдячний", – сказав Піт Гегсет.

Він додав, що США продовжують брати участь у форматі Рамштайн – зокрема, на засіданні 4 червня Сполучені Штати представляв посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Ви ж були на засіданні?", – звернувся Гегсет до Вітакера.

"Я на всіх зустрічах, так", – відповів дипломат.

"Ми, безумовно, були на цій зустрічі і зробили свій внесок", – резюмував міністр оборони США.

Раніше повідомлялося, що Гегсет не буде присутній на зустрічі формату "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО 4 червня.

Своєю чергою, 4 червня посол США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи потенційну загрозу для сил США від ворожих дронів та українську спецоперацію "Павутина", заявив, що Сполучені Штати засвоюють уроки з російсько-української війни.

Про наступні плани НАТО щодо України читайте детальніше у статті Сергія Сидоренка: Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.