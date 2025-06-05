Гегсет говорит, что США стремились передать формат "Рамштайн" Британии и Германии

Уход Соединенных Штатов Америки от руководства Контактной группой по обороне Украины (формат "Рамштайн") и его передача Великобритании и Германии планировался с самого начала работы новой администрации США.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет после завершения заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 5 июня, передает корреспондент "Европейской правды".

Хегсет сообщил журналистам, что передача руководства форматом "Рамштайн" Германии и Великобритании планировалась Соединенными Штатами с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа.

"С самого начала работы этой администрации мы работали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они возглавили эту контактную группу, что они и сделали. И я им за это очень благодарен", – сказал Пит Хегсет.

Он добавил, что США продолжают участвовать в формате Рамштайн – в частности, на заседании 4 июня Соединенные Штаты представлял посол США при НАТО Мэтью Витакер.

"Вы же были на заседании?", – обратился Хегсет к Витакеру.

"Я на всех встречах, да", – ответил дипломат.

"Мы, безусловно, были на этой встрече и внесли свой вклад", – резюмировал министр обороны США.

Ранее сообщалось, что Хегсет не будет присутствовать на встрече формата "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО 4 июня.

В свою очередь, 4 июня посол США при НАТО Мэтью Витакер, комментируя потенциальную угрозу для сил США от вражеских дронов и украинскую спецоперацию "Паутина", заявил, что Соединенные Штаты извлекают уроки из российско-украинской войны.

О следующих планах НАТО в отношении Украины читайте подробнее в статье Сергея Сидоренко: Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.