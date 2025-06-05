Королева Нідерландів передала чеській церкві дзвін, виготовлений з російської зброї

Королева Нідерландів Максима у четвер передала церкві в Чехії дзвін, частково виготовлений із російської зброї, на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Дзвін Свободи, виготовила голландська майстерня Royal Eijsbouts, яка використовувала фрагменти артилерійських снарядів та іншої зброї, яку РФ застосовувала у загарбницькій війні проти України.

"Цей дзвін несе в собі багато символізму, і це дуже особливий проєкт для нас. Використовувати матеріал, призначений для насильства, і перетворити його на щось мирне – гарна ідея", – сказав власник майстерні Йост Ейсбаутс.

AP

AP

Дзвін буде встановлено на вежі церкви Святого Спасителя в Празі замість одного з оригінальних дзвонів, які були відібрані австро-угорською армією і перетворені на зброю під час Першої світової війни.

Церемонія в церкві, на якій були присутні президент Чехії Петр Павел і його дружина Єва, мала стати одним з найяскравіших моментів перебування королівського подружжя Нідерландів в Празі. Але король Віллем-Александр був змушений перервати поїздку і повернувся додому в середу пізно ввечері через падіння уряду в його країні.

Нагадаємо, у березні очільник українського МЗС Андрій Сибіга подарував американському колезі Марко Рубіо ікону Богородиці, яку виконали на ящику з-під патронів.

А у 2023 році тодішньому міністру оборони Литви Арвідасу Анушаускасу під час поїздки в Україну подарували шматок збитого дрона "Шахед".