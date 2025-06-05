Королева Нидерландов передала чешской церкви колокол, изготовленный из российского оружия

Королева Нидерландов Максима в четверг передала церкви в Чехии колокол, частично изготовленный из российского оружия, в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Колокол Свободы, изготовила голландская мастерская Royal Eijsbouts, использовав фрагменты артиллерийских снарядов и другого оружия, которое РФ применяла в захватнической войне против Украины.

"Этот колокол несет в себе много символизма, и это очень особый проект для нас. Использовать материал, предназначенный для насилия, и превратить его в нечто мирное – хорошая идея", – сказал владелец мастерской Йост Эйсбаутс.

AP

AP

Колокол будет установлен на башне церкви Святого Спасителя в Праге вместо одного из оригинальных колоколов, которые были отобраны австро-венгерской армией и превращены в оружие во время Первой мировой войны.

Церемония в церкви, на которой присутствовали президент Чехии Петр Павел и его жена Ева, должна была стать одним из самых ярких моментов пребывания королевской четы Нидерландов в Праге. Но король Виллем-Александр был вынужден прервать поездку и вернулся домой в среду поздно вечером из-за падения правительства в его стране.

Напомним, в марте глава украинского МИД Андрей Сибига подарил американскому коллеге Марко Рубио икону Богородицы, которую выполнили на ящике из-под патронов.

А в 2023 году тогдашнему министру обороны Литвы Арвидасу Анушаускасу во время поездки в Украину подарили кусок сбитого дрона "Шахед".