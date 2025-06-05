У Латвії впіймали перевізника з шістьома мігрантами, що перетнули кордон з Білорусі

У Латвії затримали водія, що перевозив групу мігрантів з різних країн, які нелегально перейшли кордон з території Білорусі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Випадок стався на початку тижня. Прикордонники завдяки системам моніторингу помітили автомобіль Audi A6, у якому, схоже, перебували нелегальні мігранти.

Інформацію передали поліції прилеглих районів, щоб почати перехоплення легковика.

Водій не відреагував на перші вказівки здійснити зупинку і спробував втікати, але машину врешті зупинили. Пасажирами виявились шестеро громадян різних країн, які нелегально перетнули кордон Латвії з території Білорусі. Декілька з них їхали у багажнику.

Нагадаємо, уряд Латвії продовжив режим посилених заходів безпеки на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року.

У березні Латвія з цієї ж причини ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

У Латвії вважають, що "шантаж мігрантами" з боку Білорусі може тривати ще кілька років.