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У Латвії впіймали перевізника з шістьома мігрантами, що перетнули кордон з Білорусі

Новини — Четвер, 5 червня 2025, 15:49 — Марія Ємець

У Латвії затримали водія, що перевозив групу мігрантів з різних країн, які нелегально перейшли кордон з території Білорусі. 

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Випадок стався на початку тижня. Прикордонники завдяки системам моніторингу помітили автомобіль Audi A6, у якому, схоже, перебували нелегальні мігранти. 

Інформацію передали поліції прилеглих районів, щоб почати перехоплення легковика.

Водій не відреагував на перші вказівки здійснити зупинку і спробував втікати, але машину врешті зупинили. Пасажирами виявились шестеро громадян різних країн, які нелегально перетнули кордон Латвії з території Білорусі. Декілька з них їхали у багажнику. 

Нагадаємо, уряд Латвії продовжив режим посилених заходів безпеки на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року. 

У березні Латвія з цієї ж причини ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

У Латвії вважають, що "шантаж мігрантами" з боку Білорусі може тривати ще кілька років.

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Латвія
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