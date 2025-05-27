У Латвії вважають, що "шантаж мігрантами" з боку Білорусі може тривати ще кілька років

Тиск нелегальних мігрантів, що йдуть з Білорусі та з Росії, може тривати ще кілька років.

Про це заявив в інтерв'ю передачі "Ранкова панорама" на Латвійському телебаченні начальник Державної прикордонної охорони, генерал Гунтіс Пуятс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пуятс зазначив, що квітень і травень були для Держприкордонохорони дуже напруженими місяцями, оскільки щодня фіксували близько 70 випадків незаконного перетину кордону, тобто від 1500 до 2000 таких осіб на місяць.

За словами очільника Держприкордонохорони, зараз викликів більше, ніж рік тому, і він не очікує зниження потоку нелегальних мігрантів ні влітку, ні в найближчі роки.

За таких умов очевидно, що уряд подовжить особливий режим безпеки в прикордонній зоні з Білоруссю, і не виключено, що доведеться навіть розглядати можливість введення більш жорстких заходів, заявив Пуятс.

Пуятс повідомив, що у квітні цього року сталося чотири серйозні інциденти, коли нелегальні мігранти відмовилися підкоритися вимогам прикордонників, і для їх затримання довелося застосовувати зброю. Самі мігранти зброю поки що не використовували, проте чинили фізичний опір.

Очільник Держприкордонохорони додав, що значна кількість мігрантів все ж потрапляє до Латвії, і тому центри тимчасового затримання нині переповнені й досягли межі своєї місткості.

Цього року було затримано 19 перевізників нелегальних мігрантів, серед яких мало громадян і негромадян Латвії.

Своєю чергою цього року в країну легально в'їжджає більше громадян Узбекистану, ніж у попередні роки. У багатьох із них виявляють підроблені в'їзні документи, а в частини пізніше фіксують порушення правил перебування в країні.

Раніше уряд Латвії продовжив режим посилених заходів безпеки на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів.

У березні Латвія з цієї ж причини ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

Сусідня Литва слідом за Польщею може призупинити право на притулок, щоб протидіяти інструменталізованому використанню міграції.