В Латвии поймали перевозчика с шестью мигрантами, пересекшими границу с Беларусью

В Латвии задержали водителя, перевозившего группу мигрантов из разных стран, которые нелегально пересекли границу с территории Беларуси.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в начале недели. Пограничники благодаря системам мониторинга заметили автомобиль Audi A6, в котором, вероятно, находились нелегальные мигранты.

Информация была передана полиции прилегающих районов, чтобы начать перехват.

Водитель не отреагировал на первые указания остановиться и попытался скрыться, но машину в конце концов остановили. Пассажирами оказались шестеро граждан разных стран, которые нелегально пересекли границу Латвии с территории Беларуси. Несколько из них ехали в багажнике.

Напомним, правительство Латвии продлило режим усиленных мер безопасности на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года.

В марте Латвия по этой же причине приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов „Гребньово" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

В Латвии считают, что "шантаж мигрантами" со стороны Беларуси может продолжаться еще несколько лет.