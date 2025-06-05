Молдова не знайшла доказів "стрілянини" біля Придністровʼя, каже про пропаганду

Молдовські правоохоронні органи не змогли підтвердити заяву невизнаного Придністровʼя про нібито стрілянину в "інспектора" їхньої служби, що контролює дотримання правил риболовлі і полювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Представники Кишинева на засіданні Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) у четвер розповіли, що поліція розпочала перевірку після заяви з Тирасполя, що в їхнього посадовця "стріляли" на Дністрі.

Ані браконьєрів, ні гільз або слідів вогнепальної зброї на місці поліцейські не виявили, а жителі прилеглих населених пунктів сказали поліцейським, що не чули жодних пострілів.

"Випадок" набув певного резонансу і широко використовувався певними новинними платформами лівого берега для поширення неперевіреної інформації з метою нагнітання ситуації в Зоні безпеки", – відзначила делегація Кишинева в ОКК.

На її думку, ситуація вказує на "свідоме використання засобів масової інформації в пропагандистських цілях", тож від Тирасполя зажадали спростування неправдивої інформації.

У невизнаному Придністровʼї діють паралельні "органи влади" і розміщені, за оцінками, приблизно 1500 військовослужбовців під російським прапором, але більшість з них – місцеві жителі.

Молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан нещодавно заявив, що Росія хоче розгорнути 10 тисяч військових у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови і встановити прокремлівський уряд у Кишиневі.

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