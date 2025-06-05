Молдова не нашла доказательств "стрельбы" возле Приднестровья, говорит о пропаганде

Молдовские правоохранительные органы не смогли подтвердить заявление непризнанного Приднестровья о якобы стрельбе в "инспектора" их службы, контролирующей соблюдение правил рыбалки и охоты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Представители Кишинева на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в четверг рассказали, что полиция начала проверку после заявления из Тирасполя, что в их чиновника "стреляли" на Днестре.

Ни браконьеров, ни гильз или следов огнестрельного оружия на месте полицейские не обнаружили, а жители близлежащих населенных пунктов сказали полицейским, что не слышали никаких выстрелов.

"Случай" приобрел определенный резонанс и широко использовался определенными новостными платформами левого берега для распространения непроверенной информации с целью нагнетания ситуации в Зоне безопасности", – отметила делегация Кишинева в ОКК.

По ее мнению, ситуация указывает на "сознательное использование средств массовой информации в пропагандистских целях", поэтому от Тирасполя потребовали опровержения недостоверной информации.

В непризнанном Приднестровье действуют параллельные "органы власти" и размещены, по оценкам, примерно 1500 военнослужащих под российским флагом, но большинство из них – местные жители.

Молдовский премьер-министр Дорин Речан недавно заявил, что Россия хочет развернуть 10 тысяч военных в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и установить прокремлевское правительство в Кишиневе.

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