У Придністров’ї заявили про стрілянину на Дністрі 

У невизнаному Придністров’ї заявили про інцидент зі стріляниною у так званій Зоні безпеки на Дністрі – невідомі особи стріляли в "інспектора" служби, що контролює дотримання правил риболовлі і полювання.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Очільник придністровської делегації в Об’єднаній контрольній комісії Олег Бєляков заявив про інцидент у Зоні безпеки на Дністрі, що стався ще 21 травня.

За його словами, інспектор служби, що наглядає за дотриманням правил риболовлі і полювання, патрулював на Дністрі в районі села Варниця і помітив двох осіб, які, схоже, рибалили за допомогою сіток – що заборонено у період нересту.

Після наближення човна інспектора вони вибрались на берег, завантажили свій човен на авто і почали стріляти у бік інспектора.

Тирасполь запросив у Кишинева інформацію щодо розслідування інциденту.

У Бюро реінтеграції Молдови прокоментували, що відповідні органи перевірять обставини події, після чого зможуть дати коментарі.

Нагадаємо, раніше в уряді Молдови виключили можливість відкриття виборчих дільниць у Придністровʼї до реінтеграції регіону. Придністровці на майбутніх парламентських виборах у Молдові можуть проголосувати на дільницях, відкритих на правому березі.