Зеленський після російського обстрілу Херсона натякнув, що Трамп має силу це припинити

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росією Херсона, заявивши, що неназвана держава здатна примусити росіян "перестати руйнувати і вбивати".

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що удар РФ по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації не має "жодного військового сенсу", а росіяни, які це вчинили, – "абсолютно хворі істоти".

"Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", – додав він.

Імовірно, тут глава держави натякає на США, які досі не запровадили обіцяні масштабні санкції проти Росії попри її відмову від безумовного припинення вогню.

Американські сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".