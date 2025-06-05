Зеленский после российского обстрела Херсона намекнул, что Трамп в силах это прекратить

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел Россией Херсона, заявив, что неназванное государство способно заставить россиян "перестать разрушать и убивать".

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что удар РФ по зданию Херсонской областной государственной администрации не имеет "никакого военного смысла", а россияне, которые это сделали, – "абсолютно больные существа".

"Нужна сила, чтобы заставить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", – добавил он.

Вероятно, здесь глава государства намекает на США, которые до сих пор не ввели обещанные масштабные санкции против России, несмотря на ее отказ от безусловного прекращения огня.

Американские сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до сих пор до реализации не дошло.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "сделки".