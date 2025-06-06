Келлог считает, что удары Украины по авиации России могут стать толчком к миру

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал недавние удары украинских сил по российской авиации, назвав их примером эффективного и смелого лидерства.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Келлог подчеркнул, что "смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя", ссылаясь как на свой военный опыт, так и на исторические примеры.

По его словам, такое лидерство продемонстрировали Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и министр обороны Рустем Умеров.

"Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа – остановить кровопролитие и положить конец войне", – написал он.

4 июня Трамп провел с Владимиром Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру". По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

По данным СМИ США, Трамп якобы в восторге от украинской операции "Паутина", но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ.

А в НАТО считают очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.