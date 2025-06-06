Інтерпол затримав 20 осіб у 12 країнах за обіг матеріалів сексуального насильства над дітьми

Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол повідомила, що внаслідок операції у 12 країнах, спрямованої на боротьбу з обігом матеріалів сексуального насильства над дітьми, було заарештовано 20 людей.

Про це пише AP із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як зазначається, операцію, яку очолила іспанська поліція, розпочали наприкінці минулого року після того, як правоохоронці виявили групи в онлайн-месенджерах, де поширювалися зображення сексуального насильства над дітьми.

За даними Інтерполу, іспанська влада заарештувала сімох підозрюваних, серед яких – медичний працівник і вчитель.

Медик, як стверджується, платив неповнолітнім у Східній Європі за відверті зображення, а вчителя підозрюють у зберіганні та розповсюдженні таких матеріалів через різні онлайн-платформи.

У країнах Латинської Америки було затримано 10 підозрюваних у семи державах, зокрема трьох у Сальвадорі та одного вчителя в Панамі. Інших підозрюваних заарештували в різних частинах Європи та США.

Інтерпол зазначив, що наразі встановлено ще 68 підозрюваних, і розслідування тривають.

У лютому директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що понад 100 співробітників розвідки будуть звільнені за повідомлення відверто сексуального характеру в чатах Агентства національної безпеки.