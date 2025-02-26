Понад 100 офіцерів розвідки США звільнять за повідомлення сексуального характеру

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що понад 100 співробітників розвідки будуть звільнені за повідомлення відверто сексуального характеру в чатах Агентства національної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За її словами, понад 100 осіб з усього розвідувального співтовариства сприяли і брали участь у тому, що насправді є "просто кричущим порушенням довіри".

"Сьогодні я видала наказ про те, що всі вони будуть звільнені, а їхні допуски до секретної інформації будуть анульовані", – сказала Габбард у вівторок.

"Вони нахабно використовували платформу АНБ, призначену для професійного використання, для такої дійсно жахливої поведінки", – додала вона.

За кілька годин до інтерв'ю Габбард в ефірі Foc News речниця Офісу директора національної розвідки Алекса Хеннінг заявила, що різним розвідувальним службам було доручено до п'ятниці виявити і звільнити співробітників, які брали участь у відверто сексуальних розмовах, а також відкликати їхні допуски до роботи.

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет у минулому виплатив 50 тисяч доларів жінці, яка заявила про сексуальне насильство.

А президента США Дональда Трампа суд визнав винним у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.