Интерпол задержал 20 человек в 12 странах за оборот материалов сексуального насилия над детьми

Международная организация уголовной полиции Интерпол сообщила, что в результате операции в 12 странах, направленной на борьбу с оборотом материалов сексуального насилия над детьми, были арестованы 20 человек.

Об этом пишет AP со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как отмечается, операцию, которую возглавила испанская полиция, начали в конце прошлого года после того, как правоохранители обнаружили группы в онлайн-мессенджерах, где распространялись изображения сексуального насилия над детьми.

По данным Интерпола, испанские власти арестовали семерых подозреваемых, среди которых – медицинский работник и учитель.

Медик, как утверждается, платил несовершеннолетним в Восточной Европе за откровенные изображения, а учителя подозревают в хранении и распространении таких материалов через различные онлайн-платформы.

В странах Латинской Америки были задержаны 10 подозреваемых в семи государствах, в том числе трое в Сальвадоре и один учитель в Панаме. Других подозреваемых арестовали в разных частях Европы и США.

Интерпол отметил, что сейчас установлено еще 68 подозреваемых, и расследование продолжается.

В феврале директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что более 100 сотрудников разведки будут уволены за сообщения откровенно сексуального характера в чатах Агентства национальной безопасности.